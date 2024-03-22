Настя Ивлеева высказалась о теракте в Крокус Сити Холле: "Это случилось совсем рядом"

Настя Ивлеева выразила соболезнование родным погибших в теракте в Крокус Сити Холле

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева прокомментировала новость о трагедии в Крокус Сити Холле.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ивлеева отметила, что не хватит никаких слов, чтобы утешить тех, кто потерял близких во время атаки на концертный зал Крокус Сити Холл.

"Страшно, когда происходит трагедия, вдвойне страшно, когда это случилось совсем рядом", — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.

Она призвала поддержать близких людей объятиями и поцелуями.

"В такие часы мы должны быть рядом, не утопайте в потоке новостей и не позволяйте страху овладеть вами. Берегите себя и оставайтесь дома. Когда мы вместе — мы справимся со всем", — обратилась к подписчикам блогер.

Ранее Григорий Лепс проклял террористов, напавших на Крокус Сити Холл.