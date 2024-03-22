Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пирог с курицей и пореем: вкуснейшее сочетание слоёного теста и сливочной куриной начинки
Ученые из США опровергли миф, что гневу следует "давать волю"
Как начать заниматься фитнесом?
Настя Ивлеева выразила соболезнование родным погибших в теракте в Крокус Сити Холле
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна потрясена трагедией в Подмосковье и
Глава Pravda.Ru Горшенин: Россия накажет не только исполнителей, но и организаторов теракта в "Крокусе"
Депутат Хинштейн проинформировал об оставлении здания "Крокус Сити Холла" сотрудниками Росгвардии
Топ-5 самых безопасных стран в мире для путешествий в 2024 году
3 фильма о препарате, благодаря которому герой становится в несколько раз способней
Певец Григорий Лепс проклял террористов, напавших на "Крокус Сити Холл": "Гореть вам в аду!"

Григорий Лепс эмоционально высказался о теракте в "Крокус Сити Холле": гореть вам в аду

0:54
Шоу-бизнес

Григорий Лепс опубликовал эмоциональный пост, в котором осыпает проклятиями тех, кто совершил и организовал террористическую атаку на концертный зал Крокус Сити Холл.

Григорий Лепс эмоционально высказался о теракте в "Крокус Сити Холле": гореть вам в аду
Фото: Инстаграм Григория Лепса

Певец назвал произошедшее в "Крокус Сити Холле" страшной трагедией.

"Пусть будут прокляты те, кто это сделал! Пусть будут прокляты те, кто это организовал! Пусть будут прокляты те, кто это проплатил!" — написал артист в своём аккаунте в "Инстаграме"*.

Лепс пообещал возмездие всем виновным в теракте.

"Гореть вам в аду!" — заявил певец и выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Ранее Филипп Киркоров прокомментировал трагедию в Крокус Сити Холле и назвал нелюдями тех, кто напал на людей в концертном зале.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации MЕТА, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями

Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.

Зачем опрыскивать сад белизной?
Где нельзя сажать огурцы
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Американские дроны-разведчики MQ-9 Reaper начали сыпаться с неба Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Теракт в Крокус-Сити Холле: есть погибшие и раненые
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Последние материалы
Первые цапли начали массово возвращаться в Приморский край
Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
В Белом доме не смогли оперативно оценить связь предупреждений своего посольства с терактом в "Крокусе"
Тыква турецкий тюрбан: гордость садоводов и наслаждение гурманов
WSJ: "Виагра" способна защитить от болезней мозга
Инновационная процедура для красоты и здоровья кожи: что такое галивация и кому она подходит
Курица в карамели: куриное филе, приготовленное в азиатской манере
Как выполнять махи одной рукой, чтобы накачать грудь?
Что делать, если лопнул бачок омывателя автомобиля: временный выход из ситуации
Сергею Светлакову удалось спастись из концертного зала Крокус Сити Холл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников