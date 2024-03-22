Певец Григорий Лепс проклял террористов, напавших на "Крокус Сити Холл": "Гореть вам в аду!"

Григорий Лепс эмоционально высказался о теракте в "Крокус Сити Холле": гореть вам в аду

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Григорий Лепс опубликовал эмоциональный пост, в котором осыпает проклятиями тех, кто совершил и организовал террористическую атаку на концертный зал Крокус Сити Холл.

Фото: Инстаграм Григория Лепса

Певец назвал произошедшее в "Крокус Сити Холле" страшной трагедией.

"Пусть будут прокляты те, кто это сделал! Пусть будут прокляты те, кто это организовал! Пусть будут прокляты те, кто это проплатил!" — написал артист в своём аккаунте в "Инстаграме"*.

Лепс пообещал возмездие всем виновным в теракте.

"Гореть вам в аду!" — заявил певец и выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Ранее Филипп Киркоров прокомментировал трагедию в Крокус Сити Холле и назвал нелюдями тех, кто напал на людей в концертном зале.

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