Сбежавший из России Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве

Живущий в Каннах Дмитрий Назаров признался в тоске по Москве

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Назаров, проживающий во Франции, в беседе с Николаем Левшицем заявил, что тоскует по Москве.

Фото: youtube.com by канал Дмитрий Назаров is licensed under public domain

Он отметил, что очень любит российскую столицу, так как является коренным москвичом.

"Люблю свой город и очень люблю Канны, где мы сейчас живем. Всю эту атмосферу: справа горы, слева море, сверху солнце, синее небо", — пояснил артист.

Он также пояснил, что слухи о его безденежье не соответствуют действительности — он и его супруга, актриса Ольга Васильева работают в театре и гастролируют с авторским спектаклем.

Назаров заявил, что отказался от общения с теми, что остался в МХТ им. Чехова, откуда его уволили.

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