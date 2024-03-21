Сбежавший из России Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве

Актер Дмитрий Назаров, проживающий во Франции, в беседе с Николаем Левшицем заявил, что тоскует по Москве.
Он отметил, что очень любит российскую столицу, так как является коренным москвичом.
"Люблю свой город и очень люблю Канны, где мы сейчас живем. Всю эту атмосферу: справа горы, слева море, сверху солнце, синее небо", — пояснил артист.
Он также пояснил, что слухи о его безденежье не соответствуют действительности — он и его супруга, актриса Ольга Васильева работают в театре и гастролируют с авторским спектаклем.
Назаров заявил, что отказался от общения с теми, что остался в МХТ им. Чехова, откуда его уволили.
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