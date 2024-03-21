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"Израильский метод": певица Виктория Макарская раскрыла свою диету

Супруга Антона Макарского придерживается израильской диеты

1:29
Шоу-бизнес

Певица Виктория Макарская, супруга артиста Антона Макарского в своем блоге рассказала, как избавляется от вздутого живота. По ее словам, этот способ ей подсказали в Израиле.

Супруга Антона Макарского придерживается израильской диеты
Фото: youtube.com by канал MUZLOFT is licensed under public domain

Виктория отмечает, что даже постная еда может привести к вздутию, поэтому его стоит привести к здоровому состоянию.

"Когда я жила в Израиле, то узнала популярную диету: нарезаем в большую миску в сыром виде дольками среднего размера: морковь (соломкой), цветную капусту (веточками), кольраби (соломкой), фенхель, заливаем все соком большого лимона, солим — только соль крупная, морская, немножко. Накрываем тазик крышкой и хорошенько "взбиваем". Получается очень вкусно!" — заявила она.

Макарская посоветовала такой салат поставить на стол и питаться им день-два, тогда вернется легкость.

Виктория Морозова (девичья фамилия) вышла замуж за артиста Антона Макарского в 2003 году. Долгое время супруги пытались решить проблему с бездетностью — исполнительница забеременела лишь в 38 лет. Рожать она отправилась в Израиль, так как московский врач предлагал ей сделать аборт, намекая на возраст роженицы. Но в 2012 году у пары родилась дочь Мария. Через три года, когда Макарской было уже 42, она смогла родить еще одного ребенка — сына Ивана.

Ранее Никита Кологривый принес извинения россиянам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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