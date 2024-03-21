"Пацаны извиняются": Кологривый записал видео для поклонников после пьяного дебоша

Никита Кологривый записал видеообращение из зала суда с извинениями к россиянам

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Никита Кологривый в своем Telegram-канале выложил видеообращение к россиянам, в котором принес извинения за устроенный пьяный дебош в баре Новосибирска. Артист пообещал обязательно исправиться.

Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ is licensed under public domain

Кологривый пояснил, что не пытается оправдываться за свой поступок, но связал его с творческой и эмоциональной усталостью.

"Сейчас я понесу административное наказание, с чем согласен. Считаю, что должен достойно его принять", — заявил звезда "Слова пацана" на видео.

При этом он попросил поклонников не строить иллюзий на его счет, а видеть таким, какой он есть. По его словам, у него нет секретов от его зрителей. Кологривый уверен, что сможет доказать, что он достойный член общества.

Суд в Новосибирске арестовал актера на семь суток по делу о мелком хулиганстве. Артист отказался обжаловать решение суда ради своей дочери Есении.

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