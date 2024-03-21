Ани Лорак поделилась подробностями отношений с женихом из Испании

Ани Лорак не может есть из-за атлетичной фигуры возлюбленного-испанца

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак заявила, что не может себе позволить есть много из-за атлетичной фигуры избранника Исаака Виджраку. Ее слова приводит "Телепрограмма".

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Артистка признается, что ей хочется на него равняться.

"Мой возлюбленный вообще неплохо готовит, особенно испанский омлет. Но смотря на его форму, я не могу много есть. А еще чтобы быть в идеальной форме, нужно закрыть рот после шести", — отметила знаменитость.

Ани Лорак и Исаак Виджраку познакомились в Греции — тогда инструктор по йогу пригласил артистку на один из своих тренингов, а во время ретрита они стали больше общаться, и закрутился роман.

У возлюбленного звезды есть сын и дочь от прошлых отношений. Лорак воспитывает дочь Софию от бывшего супруга, гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу.

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