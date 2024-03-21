Ани Лорак поделилась подробностями отношений с женихом из Испании

Певица Ани Лорак заявила, что не может себе позволить есть много из-за атлетичной фигуры избранника Исаака Виджраку. Ее слова приводит "Телепрограмма".
Артистка признается, что ей хочется на него равняться.
"Мой возлюбленный вообще неплохо готовит, особенно испанский омлет. Но смотря на его форму, я не могу много есть. А еще чтобы быть в идеальной форме, нужно закрыть рот после шести", — отметила знаменитость.
Ани Лорак и Исаак Виджраку познакомились в Греции — тогда инструктор по йогу пригласил артистку на один из своих тренингов, а во время ретрита они стали больше общаться, и закрутился роман.
У возлюбленного звезды есть сын и дочь от прошлых отношений. Лорак воспитывает дочь Софию от бывшего супруга, гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу.
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