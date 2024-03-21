Молодая супруга прилучного призналась, что рождение ребенка негативно отразилось на ней

Актриса Зепюр Брутян в своем блоге рассказала, что главным изменением после рождения сына Микаэля стала утрата пунктуальности. До беременности и родов она всегда стразах везде приходить вовремя.
Из-за ухода за мальчиком артистка постоянно опаздывает, что раньше ей было совсем не свойственно. По ее словам, пунктуальность ей привили еще в театральном вузе, где преподаватели терпеть не могли опаздывающих.
"Закрывали двери на ключ и все. Потом сиди и жди следующую пару. А пропустив одну пару актерского мастерства — это как пропустить целый семестр", — написала Брутян.
Зепюр Брутян счастлива в браке с Павлом Прилучным. В апреле прошлого года у супругов родился сын Микаэль. Для Брутян малыш стал первенцем, а у актера уже есть двое старших детей от первого брака — Тимофей и Мия.
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