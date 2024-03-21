Молодая супруга прилучного призналась, что рождение ребенка негативно отразилось на ней

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Зепюр Брутян пожаловалась на отсутствие пунктуальности в связи с рождением сына

0:57
Шоу-бизнес

Актриса Зепюр Брутян в своем блоге рассказала, что главным изменением после рождения сына Микаэля стала утрата пунктуальности. До беременности и родов она всегда стразах везде приходить вовремя.

Зепюр Брутян пожаловалась на отсутствие пунктуальности в связи с рождением сына
Фото: youtube.com by канал Киноафиша Трейлеры is licensed under public domain

Из-за ухода за мальчиком артистка постоянно опаздывает, что раньше ей было совсем не свойственно. По ее словам, пунктуальность ей привили еще в театральном вузе, где преподаватели терпеть не могли опаздывающих.

"Закрывали двери на ключ и все. Потом сиди и жди следующую пару. А пропустив одну пару актерского мастерства — это как пропустить целый семестр", — написала Брутян.

Зепюр Брутян счастлива в браке с Павлом Прилучным. В апреле прошлого года у супругов родился сын Микаэль. Для Брутян малыш стал первенцем, а у актера уже есть двое старших детей от первого брака — Тимофей и Мия.

Ранее стала известна причина ухода Валерия Леонтьева со сцены.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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