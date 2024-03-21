Стало известно, почему Валерий Леонтьев решил уйти со сцены в 75 лет

Причина ухода Валерия Леонтьева со сцены заключается в старости

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Леонтьев решил завершить карьеру на эстраде в связи с возрастом. Об этом пишет "КП" со ссылкой на окружение артиста.

Фото: youtube.com by канал Владимир Парфенов is licensed under public domain

Инсайдер, общавшийся с музыкантом напрямую заявил, что Леонтьев хочет запомниться своим слушателям и зрителям молодым, а сейчас, после операции на колене, он еле ходит.

"В марте он планировал отметить 75-летие концертом в России, но в последний момент отменил сольник и все юбилейные торжества", — заявил инсайдер.

Известно также, что известный исполнитель распустил весь свой коллектив. Однако такое решение не связано с СВО, так как свою позицию он никогда открыто не озвучивал. Скорее всего именно возрастные проблемы повлияли на желание артиста уйти с эстрады.

19 марта 2024 года стало известно, что Валерий Леонтьев завершает карьеру певца и уходит со сцены без прощальных гастролей.

Ранее стало известно, выступит ли Алла Пугачева на концертах дочери в США.