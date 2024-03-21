Стало известно, почему Валерий Леонтьев решил уйти со сцены в 75 лет

Певец Валерий Леонтьев решил завершить карьеру на эстраде в связи с возрастом. Об этом пишет "КП" со ссылкой на окружение артиста.
Инсайдер, общавшийся с музыкантом напрямую заявил, что Леонтьев хочет запомниться своим слушателям и зрителям молодым, а сейчас, после операции на колене, он еле ходит.
"В марте он планировал отметить 75-летие концертом в России, но в последний момент отменил сольник и все юбилейные торжества", — заявил инсайдер.
Известно также, что известный исполнитель распустил весь свой коллектив. Однако такое решение не связано с СВО, так как свою позицию он никогда открыто не озвучивал. Скорее всего именно возрастные проблемы повлияли на желание артиста уйти с эстрады.
19 марта 2024 года стало известно, что Валерий Леонтьев завершает карьеру певца и уходит со сцены без прощальных гастролей.
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