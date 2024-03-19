Ксения Собчак обвинила Тину Канделаки в цинизме за её пост о Василии Уткине

Собчак осудила Канделаки за публикацию об Уткине, обвинив в цинизме

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксении Собчак показался циничным пост Тины Канделаки по поводу кончины спортивного комментатора Василия Уткина.

Фото: Инстаграм Виторгана

Тина Канделаки работала с Василием Уткиным на канале "Матч-ТВ". Её отношения со спортивным комментатором складывались непросто. Он уволился с канала со скандалом.

Канделаки отметила, что Уткин был одним из самых талантливых спортивных журналистов. Она признала, что недостаточно уделяла вниманию Уткину, когда возглавляла спортивный телеканал.

"Очень жаль, что в том числе из-за своего интеллектуального и человеческого одиночества, Вася остался один и так рано ушел из жизни", — выскзалась директор ТНТ.

Собчак упрекнула Канделаки в цинизме. Она заявила, что Уткин в личных разговорах винил в "развале канала" именно Канделаки.

"Какой цинизм… Все это знают. Развалить дело, которым он жил, лишить всего, а потом писать слезливые письма. Узнаю почерк", — высказала своё мнение журналистка.

Ранее телеведущий Иван Ургант рассказал о своём недавнем разговоре с Василием Уткиным.