Иван Ургант рассказал о недавнем разговоре с Василием Уткиным: "Позвонил Bace неделю назад"

Телеведущий Иван Ургант рассказал о содержании своей недавней беседы со спортиыным комментатором Василием Уткиным, о смерти которого стало известно.
Ургант сообщил, что после долгого перерыва в общении ему внезапно захотелось поговорить с Василием Уткиным.
"Я позвонил Bace неделю назад. Просто так. Без повода. Мы не говорили уже года два. А может больше", — написал звезда ТВ в своём Инстаграм*.
На то, чтобы позвонить спортивному комментатору, Урганта, по его признаниию, толкнул просмотр фильма про Василия Уткина.
"Вася конечно удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот", — поведал телеведущий.
Ургант признался, что ему очень не хватает голоса Уткина за кадром.
"Хлесткого, точного, ироничного. Честного и благородного. Преданного своей профессии и зрителям. И совершенно никем незаменимого," — перечислил Иван качества спортивного комментатора.
Ранее сообщалось, что Василия Уткина пытались реанимировать дважды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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