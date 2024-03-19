Иван Ургант рассказал о недавнем разговоре с Василием Уткиным: "Позвонил Bace неделю назад"

Иван Ургант рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант рассказал о содержании своей недавней беседы со спортиыным комментатором Василием Уткиным, о смерти которого стало известно.

Фото: ВК-аккаунт Василия Уткина

Ургант сообщил, что после долгого перерыва в общении ему внезапно захотелось поговорить с Василием Уткиным.

"Я позвонил Bace неделю назад. Просто так. Без повода. Мы не говорили уже года два. А может больше", — написал звезда ТВ в своём Инстаграм*.

На то, чтобы позвонить спортивному комментатору, Урганта, по его признаниию, толкнул просмотр фильма про Василия Уткина.

"Вася конечно удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот", — поведал телеведущий.

Ургант признался, что ему очень не хватает голоса Уткина за кадром.

"Хлесткого, точного, ироничного. Честного и благородного. Преданного своей профессии и зрителям. И совершенно никем незаменимого," — перечислил Иван качества спортивного комментатора.

Ранее сообщалось, что Василия Уткина пытались реанимировать дважды.

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