Ролей больше нет: Папанова рассекретила неприятные моменты расставания с театром им. Ермоловой

Елена Папанова рассказала об унизительном расставания с театром им. Ермоловой

Актриса Елена Папанова поделилась удивительными подробностями о своем расставании с театром им. Ермоловой в эфире влога "PROжизнь". Папанова вспомнила, что после того, как Олег Меньшиков стал худруком театра, он постепенно убирал старый репертуар и заменял его новым.

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Она описала неловкую ситуацию, когда ей сказали, что для нее больше нет ролей, но ее пригласили каждый день сидеть в театре и "работать над собой". После заболевания коронавирусом и последующей реабилитации директор предложил Папановой уйти из театра, и она согласилась. Артистка описала это как унизительный опыт и раскрыла недовольство отношением руководства.