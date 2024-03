Ролей больше нет: Папанова рассекретила неприятные моменты расставания с театром им. Ермоловой

Актриса Елена Папанова поделилась удивительными подробностями о своем расставании с театром им. Ермоловой в эфире влога "PROжизнь". Папанова вспомнила, что после того, как Олег Меньшиков стал худруком театра, он постепенно убирал старый репертуар и заменял его новым.

