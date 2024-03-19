Илон Маск открыл правду о своем секретном лекарстве. Это запрещенное вещество

Илон Маск, американский миллиардер и основатель компаний "SpaceX" и Tesla, признался в употреблении кетамина для борьбы с депрессией. В интервью журналисту Дону Лемону Маск объяснил, что таблетки назначил ему врач, и он имеет рецепт на это лекарство.
По словам Маска, кетамин помогает ему справиться с негативными химическими состояниями, такими как депрессия, и он употребляет его в небольших дозах раз в две недели. Это признание вызвало широкий резонанс в обществе, поскольку Маск является одной из самых влиятельных фигур в мире технологий и бизнеса.
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