Не можем себе позволить: Лепс рассказал, сколько тратит на детей

Лепс столкнулся с финансовыми трудностями из-за образования для своих дочерей

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец Григорий Лепс является многодетным отцом с тремя дочерьми и одним сыном. Несмотря на второй развод, он оказывает помощь всем своим детям.

Фото: Wikipedia by Ирина Огаркова is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако в последнее время Лепсу пришлось урезать расходы, особенно на подарки. В основном, крупные суммы уходят на образование его дочерей Николь и Евы, которые учатся за рубежом.

"Больших и дорогих подарков уже никому не дарим. Не можем себе этого позволить", — признался Лепс.

Например, учеба 22-летней Евы в Париже обходится примерно в два миллиона рублей в год. Кроме того, аренда жилья для дочерей также занимает значительную часть семейного бюджета.