Известный российский певец Григорий Лепс является многодетным отцом с тремя дочерьми и одним сыном. Несмотря на второй развод, он оказывает помощь всем своим детям.
Однако в последнее время Лепсу пришлось урезать расходы, особенно на подарки. В основном, крупные суммы уходят на образование его дочерей Николь и Евы, которые учатся за рубежом.
"Больших и дорогих подарков уже никому не дарим. Не можем себе этого позволить", — признался Лепс.
Например, учеба 22-летней Евы в Париже обходится примерно в два миллиона рублей в год. Кроме того, аренда жилья для дочерей также занимает значительную часть семейного бюджета.
Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.