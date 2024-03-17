Телеведущая Яна Чурикова пренебрежительно отозвалась о "Новой Фабрике звёзд"

Телеведущая Яна Чурикова считает, что "Новая Фабрика звёзд" не повторит успех старого проекта.
Яна Чурикова, которая была ведущей старой "Фабрики звёзд" не верит в будущее перезапущенного шоу.
Звезда ТВ считает, что обновлённый проект не вызывает ностальгических воспоминаний, так как является порождением нынешнего времени. Чурикова убеждена, что "Новая Фабрика звёзд" не превзойдёт сезонов прошлого.
"Это не будет легендарным проектом — это очевидно, но это будет просто ещё одним крепким продуктом", — сказала телеведущая в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чуриковой".
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