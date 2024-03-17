Филипп Киркоров набил татуировку во всю спину: что там нарисовано?

Народный артист РФ Филипп Киркоров во время шоу "Сокровище императора" показал всем, что набил татуировку во всю спину. В центре композиции сам артист с крыльями, образующими сердце.
Также недавно в шоу "Это нормально?!" певец показал еще несколько своих татуировок — так, на пальцах у него набито слово KING (означает король), на запястье у него красуется лев, а на предплечье — крест.
Киркоров рассказал, что только недавно увлекся татуировками, так как смог оценить их красоту.
Он рассказал, что у него также забит рукав правой руки, но рассказать, что там набито он пока отказался. Возможно, в каком-нибудь еще шоу он продемонстрирует новое изображение.
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