Бывшая жена Жени Белоусова рассказала о любовных похождениях певца

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Жена Жени Белоусова рассказала о предательстве артиста и уходе к Наталье Ветлицкой

1:34
Шоу-бизнес

Жена популярного артиста Жени Белоусова Елена Худик в программе "Эксклюзив" на Первом канале рассказала, как певец ушел от нее к коллеге Наталье Ветлицкой, а затем вернулся назад.

Жена Жени Белоусова рассказала о предательстве артиста и уходе к Наталье Ветлицкой
Фото: rutube.ru by канал Эксклюзив. С Дмитрием Борисовым is licensed under public domain

Так, в 1987 году у Худик и Белоусова родилась дочь Кристина, но возлюбленные не были в официальном браке — через два года артист ушел к своей коллеге Наталье Ветлицкой. Они вместе сообщили ей по телефону о своем романе.

Брак Ветлицкой и Белоусова продержался всего девять дней, а потом музыкант вернулся к своей бывшей возлюбленной, с которой в 1993 году сыграл свадьбу. Но регистрация отношений не уберегла мужчину от романов на стороне.

В это время у него закрутились отношения с клавишницей Оксаной Шидловской, которая родила от него сына Романа. Елена Худик простила ему и это, потребовав убрать соперницу из коллектива. На место Оксаны пришла Елена Савина, в которую Белоусов влюбился.

Впоследствии Худик подала на развод, устав от бесконечных интрижек супруга. Но когда его госпитализировали на фоне инсульта, бывшая жена стала его навещать. Они решили дать своим отношениям еще один шанс, но спустя месяц Белоусов скончался в больнице.

В этом году Жене Белоусову могло бы исполниться 60 лет. Он умер в 1997 году в 32 года после операции на мозге.

Ранее Лолита назвала Пугачеву фундаментом нынешней эстрады.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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