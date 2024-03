Волочкову жестко унизили в юмористическом шоу на НТВ

Балерина Анастасия Волочкова в своем блоге поделилась фрагментом из шоу "Звезды", в котором над ней шутил юморист Азамат Мусагалиев. Поклонники танцовщицы разозлились из-за озвученных шуток.

Фото: vk.com by шоу Звезды is licensed under public domain