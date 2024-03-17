Волочкову жестко унизили в юмористическом шоу на НТВ

Поклонники Волочковой возмутились шуткам Мусагалиева на шоу "Звезды"

Балерина Анастасия Волочкова в своем блоге поделилась фрагментом из шоу "Звезды", в котором над ней шутил юморист Азамат Мусагалиев. Поклонники танцовщицы разозлились из-за озвученных шуток.

Фото: vk.com by шоу Звезды is licensed under public domain

Поклонники экс-солистки Большого театра посчитали, что высказывания Мусагалиева звучат грубо и неуместно. Другие ее подписчики возмутились тем, что она никак не отреагировала на его юмористические зарисовки.

При этом Мусагалиев в своем выступлении отметил, что Волочкова буквально всегда показывает свой шпагат, поэтому ее единственную похоронят в треугольном гробу.

"Настя, зачем вы позволяете так издеваться над собой? Неужели совсем не видите разницу между юмором и унижением?" — написал один из комментаторов.

Вместе с Волочковой в программе принял участие и ее друг, певец Прохор Шаляпин, над которым Азамат Мусагалиев также старался остро шутить.

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