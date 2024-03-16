Сын Александра Ширвиндта Михаил опубликовал архивное фото с отцом

Телеведущий Михаил Ширвиндт поделился чёрно-белой фотографией покойного отца Александр Ширвиндта.
Ширвиндт-младший опубликовал в своём Инстаграм* снимок из семейного архива.
"Папа", — лаконично подписал фото ведущий шоу "Съедобное/несъедобное".
Подписчики активно выражали Михаилу поддержку.
"Светлая память папе! Миша, скорбим вместе с вами, наши соболезнования семье", — написала телеведущая Екатерина Стриженова.
"Миша, дорогой! Самые искренние соболезнования. Александр Анатольевич навсегда в наших сердцах", — написал певец Денис Клявер.
"Светлая память папе. Не испортиться с возрастом — такого почти не бывает", — написал актёр Максим Виторган.
Ранее Алла Пугачёва отреагировала на новость о смерти Александра Ширвиндта.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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