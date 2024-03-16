Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Conversation: прерывистое голодание улучшает работу мозга
Стратегия молодости: 7 принципов, чтобы остановить время
Боинг советует авиакомпаниям проверять кресла пилотов на своих самолетах
Сорт томатов "Первоклашка"
"За рулем" назвал четыре доступных авто, которые везут по параллельному импорту
Россиянам рассказали, почему кошки не любят, когда трогают их лапы
Кинологи рассказали об ошибках хозяина, из-за которых собака грызет мебель
Экономить деньги будет полезно людям с любым уровнем доходов
Biorxiv: в ДНК современных жителей Индии обнаружены гены неандертальцев
Сын Александра Ширвиндта Михаил опубликовал архивное фото с отцом

Сын Александра Ширвиндта показал фото с отцом из семейного архива

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт поделился чёрно-белой фотографией покойного отца Александр Ширвиндта.

Сын Александра Ширвиндта показал фото с отцом из семейного архива
Фото: Инстаграм Михаила Ширвиндта

Ширвиндт-младший опубликовал в своём Инстаграм* снимок из семейного архива.

"Папа", — лаконично подписал фото ведущий шоу "Съедобное/несъедобное".

Подписчики активно выражали Михаилу поддержку.

"Светлая память папе! Миша, скорбим вместе с вами, наши соболезнования семье", — написала телеведущая Екатерина Стриженова.

"Миша, дорогой! Самые искренние соболезнования. Александр Анатольевич навсегда в наших сердцах", — написал певец Денис Клявер.

"Светлая память папе. Не испортиться с возрастом — такого почти не бывает", — написал актёр Максим Виторган.

Ранее Алла Пугачёва отреагировала на новость о смерти Александра Ширвиндта.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков

Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.

Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Нужно ли перепахивать огород весной?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
На первом стадионном турнире Hardcore FC сойдутся Виталий "Байкал" и Даниил "Янки" Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
Сводка с фронта: в Одессе ликвидированы наёмники, ВС РФ продолжили наступать под Авдеевкой
Президент США Байден обвинил Путина в бандитизме. Кремль дал твердый ответ
Президент США Байден обвинил Путина в бандитизме. Кремль дал твердый ответ
Последние материалы
Сын Александра Ширвиндта показал фото с отцом из семейного архива
"За рулем" назвал четыре доступных авто, которые везут по параллельному импорту
Россиянам рассказали, почему кошки не любят, когда трогают их лапы
Кинологи рассказали об ошибках хозяина, из-за которых собака грызет мебель
Экономить деньги будет полезно людям с любым уровнем доходов
Biorxiv: в ДНК современных жителей Индии обнаружены гены неандертальцев
Nutrients: оливковое масло способно повысить эффективность лечения нейробластомы
Меркурис: ВС РФ могут наносить чувствительные удары по таким соединениям ВСУ, как "Кракен"
Как добиться дружного прорастания семян моркови
Три поучительных фильма-антиутопии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников