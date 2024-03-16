Алла Пугачёва опубликовала фото молодого Александра Ширвиндта

Певица Алла Пугачёва присоединилась к трауру по поводу смерти актёра Александра Ширвиндта.
Примадонна опубликовала в своём Инстаграм* фото молодого Александра Ширвиндта Народная артистка России сопроводила снимок смайликами в виде аплодисментов и молитвы.
На фотографии запечатлён красивый актёр с пышной шевелюрой.
Подробно о кончине мэтра театра и кино высказался Максим Галкин**. Он назвал Ширвиндта циником, который любил людей.
"У него было абсолютно британское выражение лица, то ли от рождения, то ли благоприобретено в лодке Дж. К. Джерома. Не наших мест невозмутимость. Самый невозмутимый возмутитель спокойствия", — написал шоумен в своём Инстаграм*.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
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