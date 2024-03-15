Ушёл из жизни народный артист РСФСР Александр Ширвиндт: "Человек-глыба"

Стало известно о кончине народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.
На 90-м году жизни ушёл из жизни президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. Сообщается, что актёр умер в больнице.
О смерти звезды фильма "Ирония судьбы, или с лёгким паром" высказалась Ксения Собчак.
"Ох. Умер Александр Ширвиндт. Человек-глыба. Очень хотела с ним поговорить, но не судьба…" — написала журналистка в своём микроблоге.
Иногда в прессу просачивалась информация о том, что у Ширвинжта имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, что являлось поводом для профилактической госпитализации артиста.
Александр Анатольевич часто появлялся в социальных сетях его сына Михаила Ширвиндта. Сын записывал регулярно отца на видео.
Ранее сообщалось о похоронах легендарного диктора советского телевидения Светланы Моргуновой.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.