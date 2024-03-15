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Ушёл из жизни народный артист РСФСР Александр Ширвиндт: "Человек-глыба"

В больнице скончался актёр Александр Ширвиндт

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Шоу-бизнес

Стало известно о кончине народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.

В больнице скончался актёр Александр Ширвиндт
Фото: ВК-аккаунт Ширвиндта

На 90-м году жизни ушёл из жизни президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. Сообщается, что актёр умер в больнице.

О смерти звезды фильма "Ирония судьбы, или с лёгким паром" высказалась Ксения Собчак.

"Ох. Умер Александр Ширвиндт. Человек-глыба. Очень хотела с ним поговорить, но не судьба…" — написала журналистка в своём микроблоге.

Иногда в прессу просачивалась информация о том, что у Ширвинжта имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, что являлось поводом для профилактической госпитализации артиста.

Александр Анатольевич часто появлялся в социальных сетях его сына Михаила Ширвиндта. Сын записывал регулярно отца на видео.

Ранее сообщалось о похоронах легендарного диктора советского телевидения Светланы Моргуновой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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