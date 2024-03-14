Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Сегодня в Храме Троицы Живоначальной в Москве состоялось прощание с легендарной ведущей Центрального телевидения Светланой Моргуновой. На церемонии собрались как ее близкие, так и коллеги по цеху.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней. Он подчеркнул, что Моргунова всегда выглядела потрясающе и сохраняла профессионализм, но трагические события, такие как смерть сына от коронавируса, изменили ее жизнь.
Березин также отметил, что Светлана Моргунова была иконой стиля и камертоном в профессии, сравнив ее чувство юмора с Масляковым. Он подчеркнул ее важность в мире телевидения и выразил свою любовь и уважение к ней.
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