Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

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Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве

0:46
Шоу-бизнес

Сегодня в Храме Троицы Живоначальной в Москве состоялось прощание с легендарной ведущей Центрального телевидения Светланой Моргуновой. На церемонии собрались как ее близкие, так и коллеги по цеху.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Фото: "Свеча" by lazarev.ma.ru is licensed under CC BY 2.0.

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней. Он подчеркнул, что Моргунова всегда выглядела потрясающе и сохраняла профессионализм, но трагические события, такие как смерть сына от коронавируса, изменили ее жизнь.

Березин также отметил, что Светлана Моргунова была иконой стиля и камертоном в профессии, сравнив ее чувство юмора с Масляковым. Он подчеркнул ее важность в мире телевидения и выразил свою любовь и уважение к ней.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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