Лолита назвала свой трек, от которого ее "тошнит"

Российская певица Лолита Милявская призналась, что устала от собственной песни "На Титанике". Ее слова приводит passion.ru.
Она подчеркнула, что это единственная композиция, ставшая хитом, которая вызывает у нее рвотный рефлекс.
"Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от "Титаника" тошнит, реально", — поделилась исполнительница.
В ноябре прошлого года Лолита перепела свой трек "На Титанике" вместе с молодой исполнительницей Инстасамкой. Однако не все поклонники оценили выбор звезды.
Недавно стало известно, что Лолита появилась на публике впервые за два месяца после скандала с "голой" вечеринкой. Организаторы музыкальной премии МУЗ-ТВ позвали певицу в качестве ведущей.
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