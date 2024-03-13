Лолита назвала свой трек, от которого ее "тошнит"

Певица Лолита устала от собственной песни "На Титанике"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская призналась, что устала от собственной песни "На Титанике". Ее слова приводит passion.ru.

Фото: youtube.com by канал Лолита Милявская is licensed under public domain

Она подчеркнула, что это единственная композиция, ставшая хитом, которая вызывает у нее рвотный рефлекс.

"Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от "Титаника" тошнит, реально", — поделилась исполнительница.

В ноябре прошлого года Лолита перепела свой трек "На Титанике" вместе с молодой исполнительницей Инстасамкой. Однако не все поклонники оценили выбор звезды.

Недавно стало известно, что Лолита появилась на публике впервые за два месяца после скандала с "голой" вечеринкой. Организаторы музыкальной премии МУЗ-ТВ позвали певицу в качестве ведущей.

Ранее Сергей Светлаков назвал Ивана Урганта незаменимым на ТВ.