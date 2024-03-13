Светлаков встал на защиту "отмененного" Ивана Урганта

Юморист Сергей Светлаков считает Ивана Урганта незаменимой единицей на телевидении

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен и артист Сергей Светлаков заявил о нехватке на телевидении Ивана Урганта, которого считает своим другом. Его слова приводит РБК.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Он отметил, что такого профессионала больше нет на телеэкранах.

"Мне его не хватает. И мне хочется, чтобы подрастающее поколение училось как раз у него. Он тот человек, который должен открывать школу телевидения", — заявил российский комик.

Сергей Светлаков не поддерживает идею, что незаменимых нет, и привел в пример Виктора Цоя и Владимира Высоцкого. Однако шоумен уверен, что нынешняя эмиграция подарила возможность вырасти новым профессионалами и освежить ТВ.

Он отметил, что какое-то время будет чувствоваться дефицит, в том числе и в контенте.

"Насколько быстро это сможет замениться и заменится ли вообще, я представить себе не могу", — заявил Светлаков.

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