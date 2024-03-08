"Нормальный в принципе мужик": Ивана Урганта поддержали с неожиданной стороны

Экс-солист группы "АукцЫон" призвал Ивана Урганта объясниться по поводу СВО

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ, экс-солист групп "АукцЫон" и "Форум" Сергей Рогожин в рамках проекта "Так сказать" заявил, что шоумену Ивану Урганту стоит наступить себе на гордость и объясниться по поводу СВО. Об этом пишет "Абзац".

Фото: youtube.com by канал ТАК СКАЗАТЬ is licensed under public domain

Он напомнил, что телеведущий ни разу не выступил с прямой критики проходящей спецоперации, а лишь выложил черный квадрат в первые дни после ее начала. Но тут стоит отметить, что с такой же публикацией выступила и журналистка Ксения Собчак.

Рогожин считает, что хоть у нас и все равны, но кто-то всегда равнее, однако устраивать охоту на ведьм не нужно.

"Он другой человек, назовём простым языком — нормальный в принципе мужик. Другое дело, поскольку сейчас эта ситуация произошла, ну объяснись ты как-то, переступи через это чувство гордости", — отметил певец.

По всей видимости, Ургант как "петербургский интеллигент" считает, что ему не за что извиняться, если он ничего не сделал. Однако Рогожин призывает его выступить со своей позицией.

Ранее Ксения Собчак назвала телеканал НТВ клещом.