Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям

Ксения Собчак сравнила телеканал НТВ с клещом из-за документальных фильмов о ней

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале сравнила телеканал НТВ с клещом после выхода нескольких разоблачающих фильмов о ней. Она заявила, что "придется повозиться", чтобы избавиться от паразита.

Фото: личный аккаунт инстаграм Ксении Собчак

По ее словам, от клеща приходится избавляться, даже если он безвредный, так как он будет пить кровь.

"Если этот клещ — телекомпания НТВ, придется повозиться, — отметила она.

Таким образом телеведущая отреагировала на два документальных фильма, которые вышли на телеканале, и были посвящены ее зарубежной недвижимости. Ведущая назвала НТВ "маткой" честной и беспристрастной журналистики.

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