Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям

Журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале сравнила телеканал НТВ с клещом после выхода нескольких разоблачающих фильмов о ней. Она заявила, что "придется повозиться", чтобы избавиться от паразита.
По ее словам, от клеща приходится избавляться, даже если он безвредный, так как он будет пить кровь.
"Если этот клещ — телекомпания НТВ, придется повозиться, — отметила она.
Таким образом телеведущая отреагировала на два документальных фильма, которые вышли на телеканале, и были посвящены ее зарубежной недвижимости. Ведущая назвала НТВ "маткой" честной и беспристрастной журналистики.
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