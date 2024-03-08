Джиджи Хадид отказалась идти с Брэдли Купером на "Оскар": причина не так однозначна

Голливудский актер Брэдли Купер и его возлюбленная, модель Джиджи Хадид хотели вместе появиться на гряде церемонии вручения премии "Оскар", однако у звезды подиумов нашлись более важные дела.
Сообщается, что поддерживать своего избранника, который также претендует на заветную статуэтку, Хадид будет из дома, так как хочет провести время с трехлетней дочерью Кхай.
"Джиджи не пойдет на церемонию "Оскар" с Брэдли и будет дома с дочерью", — пишут западные таблоиды.
Известно также, что сам Брэдли Купер появится на мероприятии в компании мамы.
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