Джиджи Хадид отказалась идти с Брэдли Купером на "Оскар": причина не так однозначна

Джиджи Хадид отказалась идти с Брэдли Купером на "Оскар" из-за дочери

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актер Брэдли Купер и его возлюбленная, модель Джиджи Хадид хотели вместе появиться на гряде церемонии вручения премии "Оскар", однако у звезды подиумов нашлись более важные дела.

Фото: youtube.com by канал Conan O'Brien is licensed under public domain

Сообщается, что поддерживать своего избранника, который также претендует на заветную статуэтку, Хадид будет из дома, так как хочет провести время с трехлетней дочерью Кхай.

"Джиджи не пойдет на церемонию "Оскар" с Брэдли и будет дома с дочерью", — пишут западные таблоиды.

Известно также, что сам Брэдли Купер появится на мероприятии в компании мамы.

Ранее возлюбленный Клавы Коки рассказал, почему его обвиняют в пиар-романе.