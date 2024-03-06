Ольга Бузова носит кольцо на безымянном пальце правой руки. Кто же её тайный жених?

Ольга Бузова вызвала трепет на светском мероприятии из-за кольца на безымянном пальце

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, стала объектом внимания после того, как на светском мероприятии журналисты обратили внимание на кольцо на её безымянном пальце правой руки.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Она подтвердила, что носит это украшение уже два месяца, но не предоставила дополнительной информации.

Ранее Бузова просила своих поклонников помочь выбрать красивую дату для свадьбы в этом году, намекая на своё возможное семейное положение, но кто стал её избранником пока остаётся загадкой.