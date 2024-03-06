Ольга Бузова носит кольцо на безымянном пальце правой руки. Кто же её тайный жених?

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, стала объектом внимания после того, как на светском мероприятии журналисты обратили внимание на кольцо на её безымянном пальце правой руки.
Она подтвердила, что носит это украшение уже два месяца, но не предоставила дополнительной информации.
Ранее Бузова просила своих поклонников помочь выбрать красивую дату для свадьбы в этом году, намекая на своё возможное семейное положение, но кто стал её избранником пока остаётся загадкой.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.