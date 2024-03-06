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Ольга Бузова носит кольцо на безымянном пальце правой руки. Кто же её тайный жених?

Ольга Бузова вызвала трепет на светском мероприятии из-за кольца на безымянном пальце

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, стала объектом внимания после того, как на светском мероприятии журналисты обратили внимание на кольцо на её безымянном пальце правой руки.

Ольга Бузова вызвала трепет на светском мероприятии из-за кольца на безымянном пальце
Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Она подтвердила, что носит это украшение уже два месяца, но не предоставила дополнительной информации.

Ранее Бузова просила своих поклонников помочь выбрать красивую дату для свадьбы в этом году, намекая на своё возможное семейное положение, но кто стал её избранником пока остаётся загадкой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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