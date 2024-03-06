Певица Алла Пугачёва высказалась о возвращении в Россию в ответ на нападки Стаса Михайлова

Алла Пугачёва пообещала сказать всё, что она думает, если вернётся в Россию

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва заявила, что нормальные люди не будут возвращаться в Россию.

Фото: Инстаграм Пугачёвой

Народная артистка СССР эмоционально отреагировала на заявления певца Стаса Михайлова, который уверен, что уехавшие артисты приползут на родину на коленях, так как без зрителей они ничего из себя не представляют.

О своём предполагаемом возвращении Пугачёва сказала следующее.

"Не собираются нормальные люди возвращаться туда… Я если уж вернусь, ей Богу, скажу что думаю", — заявила Примадонна в своём Инстаграм*.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва нецензурно обозвала Стаса Михайлова. Она приняла на свой счёт слова певца о "безголосой певице".

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