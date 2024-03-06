Певица Алла Пугачёва высказалась о возвращении в Россию в ответ на нападки Стаса Михайлова

Певица Алла Пугачёва заявила, что нормальные люди не будут возвращаться в Россию.
Народная артистка СССР эмоционально отреагировала на заявления певца Стаса Михайлова, который уверен, что уехавшие артисты приползут на родину на коленях, так как без зрителей они ничего из себя не представляют.
О своём предполагаемом возвращении Пугачёва сказала следующее.
"Не собираются нормальные люди возвращаться туда… Я если уж вернусь, ей Богу, скажу что думаю", — заявила Примадонна в своём Инстаграм*.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва нецензурно обозвала Стаса Михайлова. Она приняла на свой счёт слова певца о "безголосой певице".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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