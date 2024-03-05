Ольга Зуева похвасталась стройной фигурой в откровенном платье

Актриса Ольга Зуева, проживающая в США, представила на суд зрителей свой новый проект — документальный фильм о жизни художника Дариуса Йектая. Для неформальной встречи со зрителями экс-возлюбленная Данилы Козловского выбрала дерзкое мини-платье.
В видео, которое знаменитость опубликовала в соцсетях, отмечается, что кинолента представляет "интимный взгляд на жизнь художника и исследует его борьбу за свой собственный путь в мире искусства".
После презентации документального кино Зуева решила ответить на вопросы присутствующих, один которых обратил внимание на ее наряд. Сама артистка согласилась, что выбрала рискованный образ и пошутила, что в следующий раз "кто-то должен принести ей брюки".
Ольга Зуева воспитывает дочь Оду-Валентину, которую родила от актера Данилы Козловского. Несмотря на то, что возлюбленные расстались почти сразу появления малышки на свет, ее знаменитый отец старается уделять ей внимание и прилетает в Америку, когда появляется возможность.
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