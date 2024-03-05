Принцесса Уэльская жива: Кейт Миддлтон впервые за два месяца появилась на публике после операции

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые оказалась в объективе папарацци после загадочного исчезновения и перенесенной операции на брюшной полости. Ее снимки публикует таблоид TMZ.
На появившихся в публичном поле кадрах принцесса едет на пассажирском сидении автомобиля, которым управляет ее мать Кэрол Миддлтон. Супруга принца Уильяма запечатлена в темной одежде и солнцезащитных очках.
Последний раз Миддлтон выходила на публике в декабре прошлого года, чтобы посетить традиционную рождественскую службу в Сандрингеме. В январе появилась информация о плановой госпитализации принцессы и операции на брюшной полости.
Длительное отсутствие принцессы на публике породило множество слухов – поклонники считают, что она впала в кому или тяжело больна, но представители королевской семьи заверили – принцесса чувствует себя хорошо.
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