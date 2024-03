Принцесса Уэльская жива: Кейт Миддлтон впервые за два месяца появилась на публике после операции

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые оказалась в объективе папарацци после загадочного исчезновения и перенесенной операции на брюшной полости. Ее снимки публикует таблоид TMZ.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain