Принцесса Уэльская жива: Кейт Миддлтон впервые за два месяца появилась на публике после операции

Папарацци впервые засняли на улице Кейт Миддлтон после операции

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые оказалась в объективе папарацци после загадочного исчезновения и перенесенной операции на брюшной полости. Ее снимки публикует таблоид TMZ.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

На появившихся в публичном поле кадрах принцесса едет на пассажирском сидении автомобиля, которым управляет ее мать Кэрол Миддлтон. Супруга принца Уильяма запечатлена в темной одежде и солнцезащитных очках.

Последний раз Миддлтон выходила на публике в декабре прошлого года, чтобы посетить традиционную рождественскую службу в Сандрингеме. В январе появилась информация о плановой госпитализации принцессы и операции на брюшной полости.

Длительное отсутствие принцессы на публике породило множество слухов – поклонники считают, что она впала в кому или тяжело больна, но представители королевской семьи заверили – принцесса чувствует себя хорошо.

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