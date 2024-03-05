"Оценивается как товар": звезда "Дюны" Леа Сейду рассказала правду про отношение к актрисам в Голливуде

Звезда фильма "Дюна-2", французская актриса Леа Сейду заявила, что к женщинам в Голливуде относятся несправедливо. Ее слова приводит Harper's Bazaar.
Она отметила, что в американской киноиндустрии женщину рассматривают исключительно с точки зрения ее привлекательности — внешность актрисы оценивается как товар.
"Женщинам трудно стареть. Я не хочу бояться оказаться нежеланной или потерять контракты", — заявила она.
При этом ее в Европе отношение к внешности актрис более гуманное и лояльное. Сейду устраивает то, какие роли ей предлагают, но она уверена, что только коренные американцы имеют привилегии в голливудском кино.
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