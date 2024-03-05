Сбежавшая в Болгарию после "голой" вечеринки Лолита решила вернуться в Россию

Российская певица Лолита Милявская в своем блоге сообщила, что вернулась в Россию из Болгарии, где проводила время в своем доме с мамой и дочерью.
За границей звезда занялась ремонтом жилья, а также уделила внимание вопросам здоровья и пенсии. По возвращении в РФ исполнительница отметила, что привезла из Болгарии в российский офис помойное ведро.
"Вот кто что везёт из Болгарии… я ведро! Потому что лень по Москве шастать искать. Теперь в офисе будет", — рассказала артистка.
Юбилейный тур Лолиты Милявской отменили по России из-за ее участия в "голой" вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Общественники заявили, что певица не до конца раскаялась, хотя сама она объявила о помощи в строительстве храма на новых территориях страны.
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