Максим Фадеев анонсировал возрождение старых проектов

Продюсер Максим Фадеев сообщил о перезапуске проекта SEREBRO

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Максим Фадеев во время общения с подписчиками в своем блоге сообщил, что занимается возрождением популярного музыкального проекта SEREBRO.

Фото: youtube.com by канал Metametrica is licensed under public domain

Он отметил, что не рассматривает возможность возвращения прежних участниц женской поп-группы. В настоящее время он и его команда проводят кастинги, чтобы найти третью исполнительницу — так как две уже есть.

В шутку Фадеев заявил, что хотел бы вообще создать музыкальный коллектив без людей. При этом, описывая тех, с кем ему приходилось работать раньше, он указал на три важных слова: "счастье, ужас, ад".

Также музыкальный продюсер послушал новую песню экс-солистки группы SEREBRO Ольги Серябкиной и назвал это попыткой повторить успех его группы десятилетней давности.

"Зачем? Непонятно", — резюмировал он.

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