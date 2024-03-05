Максим Фадеев анонсировал возрождение старых проектов

Музыкальный продюсер Максим Фадеев во время общения с подписчиками в своем блоге сообщил, что занимается возрождением популярного музыкального проекта SEREBRO.
Он отметил, что не рассматривает возможность возвращения прежних участниц женской поп-группы. В настоящее время он и его команда проводят кастинги, чтобы найти третью исполнительницу — так как две уже есть.
В шутку Фадеев заявил, что хотел бы вообще создать музыкальный коллектив без людей. При этом, описывая тех, с кем ему приходилось работать раньше, он указал на три важных слова: "счастье, ужас, ад".
Также музыкальный продюсер послушал новую песню экс-солистки группы SEREBRO Ольги Серябкиной и назвал это попыткой повторить успех его группы десятилетней давности.
"Зачем? Непонятно", — резюмировал он.
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