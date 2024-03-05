"Прикрыла прелести ладошками": в Сети появилось фото Агаты Муцениеце без белья

Актриса Наталья Земцова поделилась откровенным снимком с Агатой Муцениеце

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актрисы Агата Муцениеце и Наталья Земцова сфотографировались в откровенном виде на девичнике. Фотоснимки из спа-салона они опубликовали в своих соцсетях.

Фото: личный аккаунт Натальи Земцовой в Инстаграм

Земцова написала, что таким образом они решили отметить день рождения ее подруги, Агаты Муцениеце, и "сбежать ото всех".

1 марта именинница отметила 35 лет. Недавно она рассказала, что смогла за счет похудения добиться идеальных для себя параметров — при росте 172 сантиметра звезда весит 54 килограмма.

Бывшая жена Павла Прилучного не только регулярно качает пресс, но и бегает три раза в неделю. Она старается не пропускать тренировки и бегать не меньше пяти километров даже во время отдыха. У Агаты Муцениеце подрастают двое детей — сын Тимофей и дочь Мия, день рождения которой прошел 3 марта.

Наталья Земцова воспитывает сына от гитариста группы Uma2rman Сергея Крестовского, с которым разошлась в 2022 году.

Ранее дочь Олега Тинькова* (признан иноагентом в РФ) сообщила о беременности.

Агата Муцениеце