"Прикрыла прелести ладошками": в Сети появилось фото Агаты Муцениеце без белья

Актрисы Агата Муцениеце и Наталья Земцова сфотографировались в откровенном виде на девичнике. Фотоснимки из спа-салона они опубликовали в своих соцсетях.
Земцова написала, что таким образом они решили отметить день рождения ее подруги, Агаты Муцениеце, и "сбежать ото всех".
1 марта именинница отметила 35 лет. Недавно она рассказала, что смогла за счет похудения добиться идеальных для себя параметров — при росте 172 сантиметра звезда весит 54 килограмма.
Бывшая жена Павла Прилучного не только регулярно качает пресс, но и бегает три раза в неделю. Она старается не пропускать тренировки и бегать не меньше пяти километров даже во время отдыха. У Агаты Муцениеце подрастают двое детей — сын Тимофей и дочь Мия, день рождения которой прошел 3 марта.
Наталья Земцова воспитывает сына от гитариста группы Uma2rman Сергея Крестовского, с которым разошлась в 2022 году.
Ранее дочь Олега Тинькова* (признан иноагентом в РФ) сообщила о беременности.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.