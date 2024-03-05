Переживший смертельное заболевание Олег Тиньков* впервые станет дедушкой

Дочь Олега Тинькова* Дарья сообщила о первой беременности

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Дочь бизнесмена Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) Дарья рассказала, что в скором времени впервые станет мамой.

Фото: youtube.com by ZIMA MAGAZINE is licensed under public domain

30-летняя наследница известного предпринимателя в своем блоге опубликовала снимок в леопардовом бикини и черной замшевой шляпе. Она запечатлена возле бассейна — при этом Дарья держит руку на заметно округлившемся животе.

"Скоро станет трое", — написала Тинькова.

Поклонники поздравили дочь бизнесмена с грядущим пополнением в семье и пожелали здоровья.

Олег Тиньков внесен в реестр иностранных агентов на территории РФ по решению Министерства юстиции страны 16 февраля. Сам бизнесмен недавно заявил, что на фоне принятого решения он и его семья вынуждены закрыть Фонд семьи Тиньковых и покинуть попечительский состав Фонда Борьбы с лейкемией, чтобы фонд смог продолжить свою работу.

Ранее стало известно, что сына Тины Канделаки отправили в номинацию на "Новой Фабрике звезд".

Дочь Олега Тинькова