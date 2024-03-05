Переживший смертельное заболевание Олег Тиньков* впервые станет дедушкой

Дочь бизнесмена Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) Дарья рассказала, что в скором времени впервые станет мамой.
30-летняя наследница известного предпринимателя в своем блоге опубликовала снимок в леопардовом бикини и черной замшевой шляпе. Она запечатлена возле бассейна — при этом Дарья держит руку на заметно округлившемся животе.
"Скоро станет трое", — написала Тинькова.
Поклонники поздравили дочь бизнесмена с грядущим пополнением в семье и пожелали здоровья.
Олег Тиньков внесен в реестр иностранных агентов на территории РФ по решению Министерства юстиции страны 16 февраля. Сам бизнесмен недавно заявил, что на фоне принятого решения он и его семья вынуждены закрыть Фонд семьи Тиньковых и покинуть попечительский состав Фонда Борьбы с лейкемией, чтобы фонд смог продолжить свою работу.
Ранее стало известно, что сына Тины Канделаки отправили в номинацию на "Новой Фабрике звезд".
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.