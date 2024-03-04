У диджея Smash родился второй ребёнок: "Сынок, мы тебя очень-очень ждали"

Диджей Smash снова стал отцом: родился мальчик

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, сообщил о прибавлении в семье.

Фото: Инстаграм диджея Smash

Диджей Smash опубликовал в Инстаграм* фото с женой из родильной палаты. Супруга музыканта модель Анастасия Кривошеева подарила ему сына, которого назвали Михаилом.

"04.03.2024, с твоим днём рождения, сынок, мы тебя очень-очень ждали", — гласит подпись под фотографией.

Ширман познакомился с будущей женой в 2011 году в самолёте. В 2020-м году у супругов родилась дочь Серафима.

Ранее шоумен Гоген Солнцев попросил подписчиков помощи в выборе имени для новорождённого сына.

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