Блогер Ида Галич уличила Викторию Боню в плагиате: "Если не хватает фантазии, можем помочь"

Ида Галич обвинила Викторию Боню в плагиате: "Воровать плохо"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич упрекнула Викторию Боню в том, что она полностью скопировала её юмористический ролик.

Фото: Инстаграм Бони

В Инстаграм* Виктории Бони появился комедийный скетч, в котором звезда "Дома-2" разыгрывает с подругой поиск в Интернете понравившегося парня. В итоге женщины решают, что молодой человек не достоин их внимания.

Ролик не ускользнул от внимания Иды Галич, которая узнала в нём свою концепцию. Совпала не только идея, но и текст юморески, а также манера общения двух героинь.

"Боня и Серовски пересняли наш с Катей ролик. Не указали авторство и выложили будто свой. Девочки, если не хватает фантазии, можем помочь. Воровать плохо", — написала Галич в своём Инстаграм*.

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