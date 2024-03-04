Алла Пугачёва сняла селфи-видео, приплясывая на теплоходе под весёлую музыку: "Круто отгуляли"

Алла Пугачёва зажгла на теплоходе под весёлую музыку

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва опубликовала видео с праздника, посвящённого первому дню весны.

Фото: Инстаграм Пугачёвой

Примадонна поделилась жизнерадостным видео. На кадрах весёлая народная артистка СССР ритмично передвигается по теплоходу, снимая селфи-видео и сверкая белозубой улыбкой.

"Круто отгуляли "Первое Воскресение Весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников. Живём дальше", — написала Алла Борисовна под видео в своём Инстаграм*.

Ранее Пугачёва презентовала свою новую песню под названием "Не беспокойтесь за меня". Композия восхитила Софию Ротару, Филиппа Киркорова, Ксению Собчак.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской