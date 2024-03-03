Новая песня Аллы Пугачёвой восхитила Ротару, Собчак и Киркорова

Новая песня Аллы Пугачёвой взбудоражила российских звёзд

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Премьера песни Аллы Пугачёвой вызвала бурную реакцию в Сети.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Максим Галкин* опубликовал в своём Инстаграм** фрагмент новой песни Пугачёвой под названием "Не беспокойчя за меня".

"Крылья выдали давно, не выдали пока билет. Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Ничего не хочу менять, даже если душа в крови", — спела Примадонна песню, в которой является соавтором текста.

Новое творческое детище народной артистки СССР не прошло незамеченным.

Первым бурно отреагировал на композицию Филипп Киркоров. Он адресовал бывшей жене много восторженных слов.

Под песней отметилась София Ротару. Она поставила под постом лайк.

"Прекрасная песня, слёзы на глазах", — написала Ксения Собчак. "Плачу", — призналась телеведущая Лера Кудрявцева.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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