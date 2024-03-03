Блогер Дина Саева объяснила, почему отказалась сниматься в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь"

Блогер Дина Саева отказалась от главной роли в сериале "Постучись в мою дверь"

Утверждённая на главную роль в сериале "Постучись в мою дверь" блогер Дина Саева передумала сниматься в адаптации турецкого сериала.

Фото: ВК-аккаунт Дины Саевой

Блогер-миллионник Дина Саева успешно прошла кастинг на роль в российской версии сериала "Постучись в мою дверь", однако девушка решила отказаться от съёмок. Она призналась, что ей предложили "космический гонорар", однако это её не прельстило.

Саева объяснила, что её напугали романтические сцены, где ей придётся целоваться с партнёром. Она назвала перспективу съёмок в сериале авантюрой.

"Я ещё подумала, что меня это так затянет: после первого придется сниматься во втором сезоне, а там ответственность большая", — выразила своё мнение Дина.

Ранее сообщалось, что актёр Влад Соколовский снимется в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь".