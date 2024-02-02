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Влад Соколовский анонсировал российскую версию сериала "Постучись в мою дверь"

Влад Соколовский рассказал о выходе российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь"

0:32
Шоу-бизнес

Актёр Влад Соколовский опубликовал трейлер к отечественной версии популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь".

Влад Соколовский рассказал о выходе российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь"
Фото: ВК-аккаунт Соколовского

Соколовский сообщил, что 12 февраля российские зрители смогут посмотреть в онлайн-кинотеатрах российскую адаптацию сериала "Постучись в мою дверь".

Артист исполнит в сериале роль Энгина — друга главного героя Серкана Болата. В адаптированной версии его будут звать Олег.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее сняли свою версию российского сериала "Мажор".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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