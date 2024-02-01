В Южной Корее создали адаптацию российского сериала "Мажор"

В Южной Корее сняли аналог российского сериала "Мажор"

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В Южной Корее сняли сериал, за сюжетную основу которого был взят российский сценарий сериала "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Unknown author is licensed under For photos in the first category created before 1969, also {{PD-1996}} usually applies.

В Южной Корее сняли адаптацию отечественого сериала "Мажор". Многосерийному фильму дали название "Flex X Cop". Картина рассказывает о наследнике состоятельного предпринимателя, которого отправили на службу в полицию. Там "мажор" решает все проблемы с помощью денег.

Не только Южная Корея приобрела права на адаптацию. Всего в списке 40 государств, которые намерены снять свой фильм по российскому сценарию.

Ранее приводился список удачных южнокорейских фильмов.