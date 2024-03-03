Охлобыстин: Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Иван Охлобыстин высказал свою точку зрения относительно артистов, попавших в скандальные ситуации, и утверждает, что направлять их на Донбасс в качестве наказания не является правильным подходом. Это мнение он выразил во время встречи на Всемирном фестивале в Сириусе.

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"Донбасс не следует рассматривать как место для избавления от проблем, это не "прачечная". Это место, где бьется сердце России," — подчеркнул актер.

Охлобыстин подчеркнул важность разумного подхода к решению проблем и необходимость отказа от иллюзий относительно "исправления" людей из других регионов. Он также выразил свое мнение относительно "голой вечеринки", организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой, назвав ее просто одним из симптомов общего состояния общества.