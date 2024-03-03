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Охлобыстин: Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки"

0:48
Шоу-бизнес

Актер Иван Охлобыстин высказал свою точку зрения относительно артистов, попавших в скандальные ситуации, и утверждает, что направлять их на Донбасс в качестве наказания не является правильным подходом. Это мнение он выразил во время встречи на Всемирном фестивале в Сириусе.

Охлобыстин: Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки"
Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Донбасс не следует рассматривать как место для избавления от проблем, это не "прачечная". Это место, где бьется сердце России," — подчеркнул актер.

Охлобыстин подчеркнул важность разумного подхода к решению проблем и необходимость отказа от иллюзий относительно "исправления" людей из других регионов. Он также выразил свое мнение относительно "голой вечеринки", организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой, назвав ее просто одним из симптомов общего состояния общества.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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