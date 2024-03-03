Алла Пугачёва обратилась к народу после выхода альбома

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Охрипшая Алла Пугачёва впервые за долгое время вышла на связь и в своем новом видео обратилась к публике после выпуска своего последнего альбома "P.S", как сообщает Thevoicemag.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам самой певицы, она была приятно удивлена узнав о выходе своего нового музыкального сборника. Пугачева выразила благодарность создателям альбома за такой замечательный подарок к ее юбилею.

Кроме того, артистка обещала своим поклонникам, что в ближайшее время они смогут услышать новые песни, специально записанные для них. Некоторые поклонники Аллы Борисовны предположили, что певица могла записать новый альбом во время своего последнего визита в Россию.

Однако звукорежиссер Лалетин опроверг эту версию, утверждая, что Примадонна записала всего лишь три песни для собственного удовольствия.