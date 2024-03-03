Алла Пугачёва обратилась к народу после выхода альбома

Охрипшая Алла Пугачёва впервые за долгое время вышла на связь и в своем новом видео обратилась к публике после выпуска своего последнего альбома "P.S", как сообщает Thevoicemag.
По словам самой певицы, она была приятно удивлена узнав о выходе своего нового музыкального сборника. Пугачева выразила благодарность создателям альбома за такой замечательный подарок к ее юбилею.
Кроме того, артистка обещала своим поклонникам, что в ближайшее время они смогут услышать новые песни, специально записанные для них. Некоторые поклонники Аллы Борисовны предположили, что певица могла записать новый альбом во время своего последнего визита в Россию.
Однако звукорежиссер Лалетин опроверг эту версию, утверждая, что Примадонна записала всего лишь три песни для собственного удовольствия.
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