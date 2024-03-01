Жену Канье Уэста оштрафуют за прогулки по улицам в непристойном виде: могут и посадить

Жене Канье Уэста грозит штраф за появление на публике в непристойном виде

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруге американского рэпера Канье Уэста Бьянке Сенсори придётся выплатить штраф в размере 10 тысяч евро за чрезмерно откровенные образы на городских улицах.

Фото: Инстаграм Канье Уэста

Внешний вид жены Канье Уэста возмутил жителей Флоренции, которые пожаловались на модель в Конституционный суд Италии. Она позволила себе выйти на улицу в прозрачных колготках без нижнего белья.

Наказание за проступок Бьянки Сенсори предусматривает не только штраф. Если будет доказано, что женщина появлялась в непристойном виде неоднократно в тех местах, где присутствовали дети, то ей грозит лишение свободы сроком от нескольких месяцев до четырёх лет.

Канье и Бьянка сочетались узами брака в Беверли-Хиллз через два месяца после завершения бракоразводного процесса музыканта с моделью Ким Кардашьян.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст появился на публике в футболке с надписью на русском языке старославянским шрифтом.