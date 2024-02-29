Юрий Дудь* потеряет миллионы из-за нового закона

Юрий Дудь* лишится до 70% рекламных доходов из-за закона об иноагентах

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный видеоблогер Юрий Дудь* столкнется с значительным снижением своих рекламных доходов — до 70% — вследствие вступления в силу закона о рекламе у иноагентов.

Фото: Wikipedia by UNIVER TV is licensed under CC BY 3.0

Основные потери ожидаются на YouTube, где только там он может потерять около 100 млн рублей. В 2023 году среди российских заказчиков его рекламы были такие компании, как Профи ру, FlowWOW, SkyPro и USmall.

Однако даже рекламодатели, зарегистрированные за рубежом, могут столкнуться с проблемами, включая Aviasales, у которых есть юридические структуры в России. Среди зарубежных заказчиков рекламы у Дудя были криптобиржа, голландский сервис VPN, испанское агентство недвижимости и языковая школа.

* — признан иностранным агентом.