Юрий Дудь* потеряет миллионы из-за нового закона

Популярный видеоблогер Юрий Дудь* столкнется с значительным снижением своих рекламных доходов — до 70% — вследствие вступления в силу закона о рекламе у иноагентов.
Основные потери ожидаются на YouTube, где только там он может потерять около 100 млн рублей. В 2023 году среди российских заказчиков его рекламы были такие компании, как Профи ру, FlowWOW, SkyPro и USmall.
Однако даже рекламодатели, зарегистрированные за рубежом, могут столкнуться с проблемами, включая Aviasales, у которых есть юридические структуры в России. Среди зарубежных заказчиков рекламы у Дудя были криптобиржа, голландский сервис VPN, испанское агентство недвижимости и языковая школа.
* — признан иностранным агентом.
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