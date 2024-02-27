Елена Малышева показала свою тяжёлобольную маму: "Совсем не ходит"

Телеведущая Елена Малышева рассказала о своей семье.
Теледоктор опубликовала видео, на котором её 86-летняя мама смотрит телевизор и говорит о том, что рада, что назвала своего сына Алексеем, в то время как её муж настаивал на имени Роман.
"Мама очень тяжело болеет почти два месяца. Слава Богу стала садиться. Совсем не ходит. Мы все её очень любим. Будем катать в кресле — каталке", — написала Малышева в своём Инстаграм*.
Малышева объяснила, что Алёшей зовут её брата, с которым они двойняшки.
"А ещё у нас есть старшая сестра. Восхищаюсь любовью, которая живёт в маме", — отметила Елена Васильевна.
Ранее Малышеву раскритиковали за предложение поднять пенсионный возраст.
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