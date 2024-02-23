Лера Кудрявцева рассказала, что её прооперировали в госпитале Минобороны РФ

Лера Кудрявцева рассказала о проведённой операции на ноге

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева вышла на связь с поклонниками после хирургического вмешательства в связи с переломом ноги.

Фото: Телеграм-канал Кудрявцевой

Кудрявцева опубликовала селфи с больничной койки госпиталя Минобороны РФ. После операции звезда ТВ проходит реабилитацию в стационаре.

Она обратила внимание на то, что на всех окружающих её предметах есть армейский логотип.

"Символично сегодняшнему дню. Стационар Минобороны России. Одеяла, кружки, подушки с символикой", — написала Лера в своём Telegram-аккаунте.

Телеведущая поздравила защитников Отечества с праздником.