Лера Кудрявцева рассказала, что её прооперировали в госпитале Минобороны РФ

Телеведущая Лера Кудрявцева вышла на связь с поклонниками после хирургического вмешательства в связи с переломом ноги.
Кудрявцева опубликовала селфи с больничной койки госпиталя Минобороны РФ. После операции звезда ТВ проходит реабилитацию в стационаре.
Она обратила внимание на то, что на всех окружающих её предметах есть армейский логотип.
"Символично сегодняшнему дню. Стационар Минобороны России. Одеяла, кружки, подушки с символикой", — написала Лера в своём Telegram-аккаунте.
Телеведущая поздравила защитников Отечества с праздником.
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