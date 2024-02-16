Лера Кудрявцева рассказала, как именно сломала ногу: на следующей неделе — операция

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, как умудрилась сломать ногу.
Лера Кудрявцева раскрыла подробности получения серьёзной травмы. Звезда ТВ рассказала, что сломала ногу во время репетиции. Первую помощь ей оказал врач, который дежурил на площадке.
Телеведущую спешно увезли в больницу. МРТ показало перелом большеберцовой кости ноги.
Кудрявцевой придётся пройти тяжёлый путь восстановления.
"На следующей неделе надо делать операцию. Потом реабилитация", — объяснила звезда.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.