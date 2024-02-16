Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Соломатина рассказала, как похудеть с помощью кофе
Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил об уничтожении ВС России оружия НАТО на Украине
На Украине предложили записывать военнообязанными всех совершеннолетних независимо от пола
Царьград: "От смерти Навального* нам больше вреда"
Астры - цветы, которые не теряют своей популярности
Олаф Шольц заявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в €1,1 млрд
Туры в Северную Корею, "легкое метро" и инновационный рецепт рыбной лапши
Бойцы украинского "Азова"* попали в полное окружение в Авдеевке
Как быстро убрать ржавчину с кузова авто: советы экспертов
Лера Кудрявцева рассказала, как именно сломала ногу: на следующей неделе — операция

Лера Кудрявцева рассказала об обстоятельствах получения травмы ноги

0:33
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, как умудрилась сломать ногу.

Лера Кудрявцева рассказала об обстоятельствах получения травмы ноги
Фото: Инстаграм Кудрявцевой

Лера Кудрявцева раскрыла подробности получения серьёзной травмы. Звезда ТВ рассказала, что сломала ногу во время репетиции. Первую помощь ей оказал врач, который дежурил на площадке.

Телеведущую спешно увезли в больницу. МРТ показало перелом большеберцовой кости ноги.

Кудрявцевой придётся пройти тяжёлый путь восстановления.

"На следующей неделе надо делать операцию. Потом реабилитация", — объяснила звезда.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками

Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.

Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Последние материалы
Туры в Северную Корею, "легкое метро" и инновационный рецепт рыбной лапши
Бойцы украинского "Азова"* попали в полное окружение в Авдеевке
Зимний уход за лицом: секреты красоты в морозную пору
Как быстро убрать ржавчину с кузова авто: советы экспертов
Ким Кардашьян не одобрила выходки Канье Уэста и его супруги
Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты ряд социально значимых законопроектов
Британские ученые обнаружили новый вид мелких растительноядных динозавров
Меню на каждый день: врач Слюняева назвала привычки питания, убивающие поджелудочную
Депутаты ЛДПР выдвинули ряд важных законопроектов на рассмотрение в Госдуму РФ
ВСУ объявили об отступлении из укрепрайона "Зенит" на юге Авдеевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников