Лера Кудрявцева рассказала, как именно сломала ногу: на следующей неделе — операция

Лера Кудрявцева рассказала об обстоятельствах получения травмы ноги

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, как умудрилась сломать ногу.

Фото: Инстаграм Кудрявцевой

Лера Кудрявцева раскрыла подробности получения серьёзной травмы. Звезда ТВ рассказала, что сломала ногу во время репетиции. Первую помощь ей оказал врач, который дежурил на площадке.

Телеведущую спешно увезли в больницу. МРТ показало перелом большеберцовой кости ноги.

Кудрявцевой придётся пройти тяжёлый путь восстановления.

"На следующей неделе надо делать операцию. Потом реабилитация", — объяснила звезда.