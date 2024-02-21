Юлия Меньшова показала маму, 82-летнюю Веру Алентову

Народная артистка России Вера Алентова отметила свое 82-летие. Ёе дочка Юлия Меньшова трогательно поздравила родительницу с днём рождения.
Меньшова заметила, что со временем всё больше становится похожа на свою знаментую маму.
"Как же много мне подарила мама. Причем, стержневых, основополагающих черт характера. Дисциплина, упорство и требовательность к себе — это, конечно, от мамы", — написала телеведущая в Инстаграм* под фото мамы.
На фото звезда фильма "Москва слезам не верит" отлично выглядит. Актриса стройна и элегантна.
Юлия Меньшова — наследница Веры Алентовой и режиссёра Владимира Меньшова. Оскароносный режиссёр умер в 2021 году от коронавируса.
После смерти супруга Алентова редко появляется на публике.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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