Юлия Меньшова показала маму, 82-летнюю Веру Алентову

Юлия Меньшова опубликовала фото Веры Алентовой в честь дня рождения актрисы

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка России Вера Алентова отметила свое 82-летие. Ёе дочка Юлия Меньшова трогательно поздравила родительницу с днём рождения.

Фото: Инстаграм Юлии Меньшовой

Меньшова заметила, что со временем всё больше становится похожа на свою знаментую маму.

"Как же много мне подарила мама. Причем, стержневых, основополагающих черт характера. Дисциплина, упорство и требовательность к себе — это, конечно, от мамы", — написала телеведущая в Инстаграм* под фото мамы.

На фото звезда фильма "Москва слезам не верит" отлично выглядит. Актриса стройна и элегантна.

Юлия Меньшова — наследница Веры Алентовой и режиссёра Владимира Меньшова. Оскароносный режиссёр умер в 2021 году от коронавируса.

После смерти супруга Алентова редко появляется на публике.

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